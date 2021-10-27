На «Гродно Азоте» сотрудникам обещают 250 рублей за вакцинацию от коронавируса
На «Гродно Азоте» сотрудникам обещают 250 рублей за вакцинацию от коронавируса
Коронавирус
27 октября 2021, 10:49
 
 
 
 
 

Руководство ОАО «Гродно Азот» обещает заплатить 250 рублей сотрудникам, которые до 3 декабря пройдут вакцинацию от COVID-19, сообщает корпоративная газета «Гродненский химик».

Заместитель гендиректора по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук сказал, что «принято решение о материальном поощрении людей, заботящихся о своём здоровье и прошедших до 3 декабря вакцинацию от COVID-19. Им будет выплачена сумма в размере 250 рублей». Дата 3 декабря приурочена к дню рождения предприятия.

Ранее за вакцинацию премировали на Минском тракторном заводе, где сотрудникам выплачивали 80 рублей, а также на Борисовском заводе медпрепаратов — там сотрудники получали 150 рублей.

     
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