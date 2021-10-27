КГК отчитался о пресечении «незаконной деятельности жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют»

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек «незаконную деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют». Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

По утверждению комитета, для покупки и продажи криптовалюты «данные граждане использовали специально созданный ресурс в интернете».

«Установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», — отчиталось ведомство.

Против пятерых беларусов возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Задержаны ли они, комитет не уточнил. Ущерб государству КГК оценил на сумму более 8 млн рублей.

«У фигурантов изъято более 200 тысяч долларов США и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше 370 тысяч долларов США. Наложен арест на имущество и транспортные средства».