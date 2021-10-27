Волонтерка «Вясны» Мария Тарасенко, которой прокурор запросил 2,5 года колонии, уехала из Беларуси

Волонтерка правозащитного центра «Вясна» Мария Тарасенко, которой гособвинение запросило 2,5 года лишения свободы, уехала из Беларуси, сообщает организация.

Активистка находилась под подпиской о невыезде.

13 октября прокурор запросил три года колонии правозащитнику Леониду Судаленко и его помощнице Татьяне Ласице. Марию Тарасенко он предложил наказать 2,5 годами лишения свободы.

Дело против правозащитника и волонтерок рассматривают в суде Центрального района Гомеля. Всех троих обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности (часть 1 и 2 статьи 342 УК).

В письмах коллегам Леонид Судаленко рассказывал об эпизодах, которые легли в основу обвинения.

Один из них связан с постом в фейсбуке от 25 октября, к которому правозащитник прикрепил ссылку с призывом встретить у ИВС гомельскую активистку Марию Тульженкову, выходящую на свободу после административного ареста. Как писала «Вясна», этот эпизод правозащитнику вменяют по части 1 статьи 342 УК — организация грубого нарушения порядка.

Покупка дров как организация протестов. За что судят правозащитника Леонида Судаленко и двух его помощниц

Следующий эпизод тоже касается поста в фейсбуке: на этот раз Судаленко предложил помочь многодетной семье с покупкой дров на зиму. Отец семьи был под стражей в СИЗО по делу о «массовых беспорядках». По словам жены правозащитника, речь идет о Леониде Ковалеве, которого в феврале 2020 года осудили на шесть лет колонии по обвинению в участии в «массовых бепорядках», изготовлении «коктейлей Молотова», насилии в отношении милиционера и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По части 2 статьи 342, то есть как финансирование грубого нарушения порядка и обучение его участников, следствие квалифицирует оплату штрафов, госпошлин, услуг адвокатов, счетов за питание в ИВС, а также семинар по цифровой безопасности для правозащитников.

Какие эпизоды обвинения по делу касаются Марии Тарасенко и Татьяны Ласицы, неизвестно.

Судаленко и Тарасенко задержали в один день — 18 января. Волонтерку отпустили из ИВС через 72 часа. Татьяну Ласицу задержали в аэропорту 21 января. Как и Судаленко, она находится в СИЗО.