«Ежедневник»: газета «Народная Воля» должна выплатить «Белпочте» больше 108 тысяч рублей за нереализованные тиражи

Экономический суд Минска обязал газету «Народная Воля» выплатить «Белпочте» больше 108 тысяч рублей в качестве компенсации за нереализованные тиражи, пишет «Ежедневник».

С иском о выплате издателями газеты компенсации за неполученные с августа 2020 года тиражи «Белпочта» обратилась в суд в конце прошлого года. В феврале Экономический суд присудил заявителю 9 576 рублей 98 копеек компенсации, в марте — 84 665 рублей 6 копеек, в октябре — 14 189 рублей 61 копейку. Кроме того, газета обязана возместить истцу судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 725 рублей.

В августе 2020 года в беларуском Доме печати несколько раз ломался типографский станок, поэтому там не могли напечатать свежие номера «Народной воли» и «Комсомольской правды в Беларуси». Беларускую газету также отказывались печатать московские типографии «Прайм Принт Москва» и «Полиграфический комплекс». С прошлого года «Белпочта» исключила «Народную волю» из подписного каталога.