Беларуса, передавшего Gulagu.net видео с изнасилованиями в тюремной больнице, обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации

Российские силовики обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ) беларуса Сергея Савельева — программиста и экс-заключенного, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архив видео с изнасилованиями и пытками осужденных в саратовской тюремной больнице. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на саратовский главк МВД.

«В производстве СУ УМВД России по Саратову находится уголовное дело, возбужденное 30 сентября 2021 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". В настоящее время по данному делу в качестве обвиняемого проходит гражданин Республики Беларусь Сергей Савельев», — цитирует РИА ответ саратовский полицейских на свой запрос.

18 октября беларус заочно арестован саратовским судом, добавляет агентство.

О том, что МВД России объявило Савельева в федеральный розыск, стало известно 23 октября.

Проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного видеоархива российских спецслужб» 5 октября.

«Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний», — писал проект.

По утверждению Gulagu.net, «сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере». К сообщению прилагались несколько видео, как утверждалось, из саратовской тюремной больницы. На них были запечатлены сцены пыток и сексуального насилия в отношении заключенных, в том числе изнасилование ручкой от швабры.

Уже на следующий день после публикации Gulagu.net ФСИН России уволила начальника больницы, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ) и превышении служебных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

Позже стало известно, что видеоархив правозащитникам предоставил бывший заключенный программист Сергей Савельев.

«Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы», — рассказывал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью The Telegraph.

Сейчас Савельев находится во Франции.