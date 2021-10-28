Мининформ заблокировал сайт газеты «Новы час»

В Беларуси и за границей перестал открываться сайт газеты «Новы час», сообщает издание в своем телеграм-канале.
При попытке зайти на сайт в окне браузера появляется плашка о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь.
После блокировки сайт газеты переехал на адрес novychas.online.
19 октября силовики провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У журналиста конфисковали всю технику.
20 октября утром перестали выходить на связь главный редактор газеты Оксана Колб и ее заместитель Сергей Пульша.
Позже стало известно, что в квартире Сергея Пульша прошел обыск. После силовики вместе с ним приехали в редакцию.
Вскоре Сергея Пульшу и Оксану Колб освободили. С них взяли подписку о неразглашении.
Обновлено в 16:56. После блокировки у газеты появился новый сайт.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет