Мининформ заблокировал сайт газеты «Новы час»

В Беларуси и за границей перестал открываться сайт газеты «Новы час», сообщает издание в своем телеграм-канале.

При попытке зайти на сайт в окне браузера появляется плашка о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь.

После блокировки сайт газеты переехал на адрес novychas.online.

19 октября силовики провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У журналиста конфисковали всю технику.

20 октября утром перестали выходить на связь главный редактор газеты Оксана Колб и ее заместитель Сергей Пульша.

Позже стало известно, что в квартире Сергея Пульша прошел обыск. После силовики вместе с ним приехали в редакцию.

Вскоре Сергея Пульшу и Оксану Колб освободили. С них взяли подписку о неразглашении.

Обновлено в 16:56. После блокировки у газеты появился новый сайт.