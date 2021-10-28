Мининформ ограничил доступ к сайту телеканала «Настоящее время»

В Беларуси у некоторых провайдеров перестал открываться сайт телеканала «Настоящее время», сообщает издание «The Village Беларусь». Эту информацию подтверждают читатели «Медиазоны».

На 14:15 сайт не открывается у провайдера byfly и у пользователей домашнего интернета от А1. У других провайдеров и через мобильный интернет сайт загружается.

Позже при попытке входа на сайт через провайдера byfly появилась плашка о том, что он заблокирован по решению Мининформа, сообщает корреспондент «Медиазоны».

6 июля суд оштрафовал журналиста телеканала Романа Васюковича на 30 базовых величин (870 рублей) за работу без аккредитации (часть 3 статьи 23.5 КоАП). 7 апреля его оштрафовали за ввоз в страну книги «Белорусский Донбасс», которую признали экстремистской спустя несколько месяцев.

В августе издание провело исследование, согласно которому избыточная смертность с марта 2020 года по март 2021 в Беларуси составила 32 тысячи человек.

«Настоящее Время» — это телеканал, созданный RFE/RL при участии «Голоса Америки», сообщается на сайте издания. Редакция «Настоящего Времени» находится в Праге, а журналисты работают в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и других странах.

Обновлено в 16:25. Сайт телеканала заблокирован по решению Мининформа.