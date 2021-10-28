Силовики привезли домой активисту Павлу Виноградову изъятый на экспертизу самогон; он отказался забирать его, боясь ответственности за транспортировку

В Березино силовики привезли домой активисту Павлу Виноградову изъятый у него на экспертизу самогон. Он отказался забирать его самостоятельно, боясь ответственности за транспортировку (часть 2 статьи 12.27 КоАП), написал Виноградов в фейсбуке.

5 июля во время осмотра в доме у Павла Виноградова изъяли 15 литров самогона, еще 10 литров изъяли у его отца. После экспертизы милиционеры позвонили и предложили забрать напиток из РУВД, но активист отказался, объяснив, что опасается штрафа.

«Но им же дело закрыть надо, поэтому сегодня догадайтесь что? Дзынь-дзынь! Доставка самогона. Беларусики, переезжайте в Березино, я вам говорю. Здесь милиция привезет тебе алкоголь прямо к воротам, даже если ты отказываешься его забирать, и все это в масках и на патрульной машине», — написал Виноградов.

7 июля суд арестовал Виноградова на 15 суток за пост в фейсбуке, который силовики расценили как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП). 20 июля стало известно, что активиста арестовали еще на 30 суток по статье о несанкционированном мероприятии (часть 3 статьи 24.23 КоАП).

5 августа стало известно, что Виноградова завели уголовное дело о клевете на Александра Лукашенко (часть 1 статьи 367 УК) за тот же пост в фейсбуке. 22 августа он вышел на свободу, но остается в статусе подозреваемого по делу.

«Сказали собирайся, я собрался и пошел». Активист Павел Виноградов освободился после 48 суток ареста

В конце августа Виноградов рассказывал «Медиазоне», что из 15 литров изъятого у него самогона на экспертизу ушло полтора литра: «Из каждого пятилитровика они по поллитра у меня взяли».