Мининформ заблокировал доступ к изданию Deutsche Welle

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту издания Deutsche Welle, сообщает корреспондент «Медиазоны».

При попытке зайти на сайт появляется плашка о том, что он заблокирован в соответствии с решением Мининформа.

Провластный Беларуский союз журналистов утверждает, что издание «отметилось сериями пропагандистских материалов о ситуации в Беларуси в 2020-ом».

«Редакционная политика DW оценивалась этическим комитетом как "предвзятая, основанная на недостоверной информации и интерпретациях фейковых данных, имеющая все признаки иностранного агента по американскому закону FARA"», — пишет журналистская организация.

Сегодня стало известно о блокировке в Беларуси сайта газеты «Новы Час»; он перестал открываться из-за границы. У некоторых провайдеров перестал открываться сайт телеканала «Настоящее время».

В Беларуси у некоторых провайдеров перестал открываться сайт телеканала «Настоящее время»

Обновлено в 17:54. Добавлен комментарий провластного Беларуского Союза журналистов.