Мининформ заблокировал доступ к изданию Deutsche Welle

Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту издания Deutsche Welle, сообщает корреспондент «Медиазоны».
При попытке зайти на сайт появляется плашка о том, что он заблокирован в соответствии с решением Мининформа.
Провластный Беларуский союз журналистов утверждает, что издание «отметилось сериями пропагандистских материалов о ситуации в Беларуси в 2020-ом».
«Редакционная политика DW оценивалась этическим комитетом как "предвзятая, основанная на недостоверной информации и интерпретациях фейковых данных, имеющая все признаки иностранного агента по американскому закону FARA"», — пишет журналистская организация.
Сегодня стало известно о блокировке в Беларуси сайта газеты «Новы Час»; он перестал открываться из-за границы. У некоторых провайдеров перестал открываться сайт телеканала «Настоящее время».
Обновлено в 17:54. Добавлен комментарий провластного Беларуского Союза журналистов.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет