Мининформ заблокировал сайты Deutsche Welle, «Настоящего времени» и «Новага часу» за ссылки на «экстремистские материалы»

Министерство информации заблокировало сайты изданий Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новы час» из-за «распространения на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими», сообщает «Белта» со ссылкой на первого замминистра информации Андрея Кунцевича.

«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час". Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — рассказал Кунцевич.

В течение дня в Беларуси перестали открываться сайты сразу трех изданий, освещавших события в стране. Около 14:00 пропал доступ к сайту «Настоящего времени», около 14:30 — «Новага часу», а ближе к 16:00 — Deutsche Welle.