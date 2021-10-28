Минздрав начал регулировать цены на медицинский кислород; Совмин запретил вывозить его из Беларуси

Цены на медицинский кислород будет регулировать министерство здравоохранения, следует из постановления Совмина №614, опубликованного на Национальном правовом портале. Сам кислород, согласно еще одному постановлению (№615), запрещено вывозить из страны.

Теперь медицинский кислород внесен в перечень «лекарственных средств, производимых организациями Республики Беларусь, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения». Это решение уже вступило в силу.

В перечень запрещенных к вывозу товаров попали медицинский и технический кислород в жидком и газообразном виде. Исходя из постановления №615, кислород нельзя вывозить из Беларуси вне зависимости от страны его происхождения.

Исключения сделаны для случаев передачи кислорода как гуманитарной помощи либо в качестве припасов. Постановление также не распространяется на кислород, который провозят транзитом через Беларусь.

Запрет на вывоз вступил в силу с момента опубликования документа и будет действовать шесть месяцев.

24 октября телеканал СТВ сообщил, что Вооруженные силы Беларуси начали поставки медицинского кислорода для учреждений здравоохранения.

«Военные доставляют его с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц», — говорилось в сюжете телеканала.

Александр Лукашенко отрицал дефицит кислорода в больницах Беларуси. «Он обратил внимание, что на этой теме пытаются взбудоражить общество — мол, в медицинских учреждениях якобы не хватает точек с кислородом для пациентов. На самом же деле в настоящее время задействовано только немногим более половины из имеющихся в наличии. "У нас только 52% занято, так как не хватает точек для кислорода?" — сыронизировал глава государства, отвечая на лживые утверждения недоброжелателей», — писало государственное агентство «Белта» в репортаже о его визите в Лидскую центральную районную больницу.