МВД признало «экстремистским формированием» телеграм-канал «Ошмяны», сообщает телеграм-канал ГУБОП.

13 сентября суд Ошмянского района внес канал в список экстремистских материалов. По состоянию на 28 октября ссылке, которая была указана в решении суда, не работает.

Ранее экстремистскими формированиями признали ициниативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны» и «Ждановiчы сення», а также чаты «Кибер-сливы» и «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.