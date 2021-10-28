Суд в Минске назначил местному жителю 15 суток за «пикетирование бчб‑браслетами»

Суд Первомайского района Минска назначил 15 суток за несанкционированный пикет (статья 24.23 КоАП) 27-летнему местному жителю Артемию Никитенко. По мнению суда, он «провел пикетирование, продемонстрировав бчб-браслеты на руках», сообщает «Вясна».

Никитенко в суде рассказал, что в 12 часов дня 27 октября он встретился с подругой в кафе «Культура». Один из посетителей заведения, увидев на руке парня браслет, вызвал милицию. На вызов приехали трое сотрудников милиции в бронежилетах. Никитенко был удивлен, что милиционеры могут забрать человека «просто за браслеты, даже если он не выкрикивал лозунгов и не был на марше», отмечает «Вясна».

Свидетель-милиционер в суде утверждал, что зашел в кафе с коллегой и лично увидел Никитенко, пикетирующего браслетами. По его словам, «браслеты были выставлены на всеобщее обозрение».

Судья Анастасия Кулик посчитала вину Никитенко доказаной и назначила ему 15 суток административного ареста за то, что он «с целью высказывания своего негативного отношения к действующей власти провел пикет, продемонстрировав бчб-браслеты с надписью "Жыве Беларусь"».