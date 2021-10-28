В ходе эксперимента милиционеры пронесли в учреждения образования 13 макетов огнестрельного оружия

Милиционеры провели в вузах и ссузах Минска мониторинг систем входного контроля, сообщает «Белта». Одетым в штатское сотрудникам удалось пронести внутрь 13 макетов огнестрельного оружия.

Об этом на заседании Мингорисполкома по теме обеспечения безопасности в учебных учреждениях столицы рассказал начальник милиции общественной безопасности Игорь Подвойский. По его словам, даже в тех вузах, где установлены турникеты и работают видеокамеры, сотрудникам органов без формы удавалось не только беспрепятственно попадать внутрь, но и проносить с собой муляжи огнестрельного оружия.

Проверка затронула 38 учебных зданий, в 32 из них «предметы» удалось пронести беспрепятственно, в том числе на 13 объектов — макеты огнестрельного оружия.

«Можно хоть сто камер установить и турникетов, но пока не выработан алгоритм, натренирован персонал, эффекта не будет. Поэтому по вузам и ссузам, которые в наибольшей группе риска, надо повторно отработать. Если после подобных фактов не будет наведен порядок — тогда извините… Этого никто не поймет», — сказал после выступления Подвойского премьер-министр Роман Головченко.