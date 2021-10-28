Защитника Бабарико Евгения Пыльченко исключили из Минской городской коллегии адвокатов

Защитника экс-банкира Виктора Бабарико Евгения Пыльченко исключили из Минской городской коллегии адвокатов, сообщает «Радыё Свабода».

Причиной стали «систематические нарушения законодательства об адвокатуре», уточняет издание.

По словам самого Пыльченко, у дисциплинарной комиссии коллегии было к нему две претензии.

«Первая — будто я высказывал реплики, замечания во время суда над Виктором Бабарико. И в судебных прениях дал оценку выступлениям других адвокатов. То есть за то же самое, за что исключили Дмитрия Лаевского», — рассказал юрист.

Второй причиной для исключения из коллегии, объяснил Евгений Пыльченко, стало то, что он одновременно защищал Виктора Бабарико и подругу его семьи Светлану Купрееву.

«У них якобы был конфликт интересов. На самом деле про конфликт интересов я никогда не знал и нет ни одного документа, который об этом говорил бы. КГБ прислал письмо, что есть конфликт интересов — без аргументов и документов. И дисциплинарная комиссия, естественно, поверила КГБ, а не мне, И решила, что я нарушил профессиональную этику», — сказал Пыльченко.

Евгений Пыльченко — последний защитник Бабарико, до сегодняшнего дня остававшийся с адвокатской лицензией. В течение года Минюст лишил права работать в адвокатуре трех защитников экс-банкира.

25 октября из коллегии адвокатов исключили Наталью Мацкевич. 13 октября Минюст возбудил в отношении нее дисциплинарное производство. В комментарии «Медиазоне» юрист рассказывала, что это связано с защитой Виктора Бабарико.

В июле Минюст лишил лицензии адвоката Дмитрия Лаевского, а в октября 2020 года оставил без нее адвоката Александра Пыльченко.