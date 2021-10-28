Силовики задержали администратора телеграм‑канала «Ошмяны», который признан МВД «экстремистским формированием»

Сотрудники ГУБОПиК задержали администратора телеграм-канала «Ошмяны», который МВД сегодня признало «экстремистским формированием». Видео с задержанным программистом появилось в канале ГУБОП.

МВД признало экстремистским формированием телеграм‑канал «Ошмяны»

«А это значит, что теперь придется нести ответственность по статье 361-1 Уголовного кодекса, как руководителю указанного формирования. Участникам и подписчикам канала приготовиться», — пишут авторы канала.

На видео, опубликованном силовиками, программист рассказывает, что ему 30 лет, он работает в IT-компании Service Desk.

«Являюсь администратором канала "Ошмяны". Во время протестов туда присоединилось много жителей нашего города и начали размещать деструктивную информацию», — говорит на видео айтишник.

Во «Вконтакте» и Linkedin есть страницы человека, внешне похожего на задержанного. Его зовут Руслан Синкевич, он работает в той же компании.

Возбуждено ли против программиста уголовное дело, канал не уточнил.