ТАСС: подозреваемый в убийстве бывшего банкира покончил с собой в беларуском изоляторе

Подозреваемый в убийстве российского банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой в беларуском изоляторе, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По информации источника «Интерфакса», это произошло вечером 27 октября.

Позже Следственный комитет подтвердил эту информацию:

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Скрипкина задержали на территории Беларуси тот же день. «Интерфакс» писал, что он дал признательные показания, а «убийство не было спланировано и произошло спонтанно».

Источник агентства утверждал, что Скрипкин и Яхонтов были деловыми партнерами, и конфликт между ними связан с бизнесом. «Завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию», — рассказывал неназванный собеседник «Интерфакса».

Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его супруги и сына нашли в квартире на Мосфильмовской улице в Москве 26 октября. «По предварительным данным, причиной смерти господина Яхонтова и его супруги Антонины Носаревой стали ножевые ранения. У их сына Глеба оказалась сломана шея», — писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Российский СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Яхонтов был заместителем управляющего московским филиалом «Смоленского банка»; в декабре 2013 году у банка отозвали лицензию, а в феврале 2014 года он был признан банкротом.

В 2019 году Яхонтова приговорили к шести годам колонии по обвинению в хищении через московский филиал банка более 600 млн рублей и преднамеренном банкротстве банка (часть 4 статьи 160, статьи 196 УК РФ). По данным следствия, руководство банка перед отзывом лицензии приостановило обслуживание клиентов, ссылаясь на сбои, скупило у подконтрольных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдало фирмам-однодневкам кредиты и передало им недвижимость банка.

Яхонтову зачли время в СИЗО по правилу «день за полтора», и он освободился из колонии раньше срока.