В Кобрине суд приговорил к 5 годам колонии 19‑летнего тиктокера, который избивал прохожих ради видео

Суд в Кобрине назначил 5 лет колонии 19-летнему тиктокеру из Барановичей по обвинению в краже (часть 2 статьи 205 УК), мошенничестве (часть 2 статьи 209 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК), сообщает пресс-служба прокуратуры.

По материалам дела, в июле 2021 года 19-летний житель Барановичей избил двух 60-летних мужчин «с целью записи видео для TikTok». Происходящее снимал на видео знакомый обвиняемого.

С мая по июль 2021 года юноша «совершил ряд краж и пять эпизодов мошенничества», в том числе завладел машиной знакомых, злоупотребив их доверием, пишет ведомство. Обвиняемый пообещал заплатить за автомобиль с отсрочкой, но обманул знакомых и изначально не собирался этого делать, утверждает прокуратура.

В июле МВД отчиталось о задержании двух 19-летних парней, которые сняли и выложили в интернет видео с избиением прохожих. Следователи возбудили уголовное дело о злостном хулиганстве.