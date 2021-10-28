На погранпереходе «Кузница» на беларуско‑польской границе произошел взрыв, один человек пострадал

На погранпереходе «Кузница Белостокская» на беларуско-польской границе произошел взрыв, сообщил сайт Remiza.pl, освещающий спасательную тематику, и издание Onet.

Взрыв произошел в канализации здания для техосмотра. Автомобиль внутри загорелся, один человек пострадал. Представитель Государственной противопожарной службы Сокольского повята рассказал Onet, что на погранпереходе тушили пожар.

«Но я не могу сказать, с какими инцидентами мы имели дело. Сейчас действует чрезвычайное положение, поэтому комментировать ситуацию может только погранслужба», — сказал представитель службы.

Позже издание Onet уточнило, что причиной взрыва стал выброс канализационного люка, вызванный скоплением газов.

Обновлено в 19:23. Взрыв произошел из-за выброса газа.