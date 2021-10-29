Музыканта Игоря Банцера вернули на химию из СИЗО после жалобы зампрокурора на необоснованное решение суда

Гродненского музыканта Игоря Банцера вернули отбывать химию из СИЗО, где он ожидал отправки в колонию, сообщил «Медиазоне» сам музыкант.

По словам Банцера, так постановила судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда. Сам музыкант и прокуратура подали жалобы на решение суда заменить неотбытую Банцером часть химии на 1 месяц и 25 дней лишения свободы.

Как указал в своей жалобе заместитель прокурора Витебска Антон Зыков, суд неправильно применил закон: предупреждения за нарушения музыканту были вынесены до 3 сентября, однако 9 сентября в силу вступили изменения в УК — из кодекса исключили статью 415 об уклонении осужденного от отбывания химии. «Таким образом, все нарушения и официальные предупреждения были объявлены и совершены Банцером И.Р. до вступления в законную силу соответствующих изменений», — написал зампрокурора.

Он попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение в суде. Зампрокурора при этом отметил, что согласен с доказанностью вины Банцера.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда согласилась с аргументами зампрокурора и постановила направить материалы дела на новое рассмотрение, а Банцера освободить из СИЗО.

Без дополнительной судимости и в упрощенном порядке. Как злостных «химиков» будут отправлять в колонию по новому закону

В подкасте «Химия» Игорь Банцер рассказывает «Медиазоне», как жил до начала массовых протестов 2020 года и о том, как его задержали из-за танца в стрингах перед милицейской машиной.