Музыканта Игоря Банцера вернули на химию из СИЗО после жалобы зампрокурора на необоснованное решение суда
Музыканта Игоря Банцера вернули на химию из СИЗО после жалобы зампрокурора на необоснованное решение суда
29 октября 2021, 19:29
 
 
 
 
 

Гродненского музыканта Игоря Банцера вернули отбывать химию из СИЗО, где он ожидал отправки в колонию, сообщил «Медиазоне» сам музыкант.

По словам Банцера, так постановила судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда. Сам музыкант и прокуратура подали жалобы на решение суда заменить неотбытую Банцером часть химии на 1 месяц и 25 дней лишения свободы.

Как указал в своей жалобе заместитель прокурора Витебска Антон Зыков, суд неправильно применил закон: предупреждения за нарушения музыканту были вынесены до 3 сентября, однако 9 сентября в силу вступили изменения в УК — из кодекса исключили статью 415 об уклонении осужденного от отбывания химии. «Таким образом, все нарушения и официальные предупреждения были объявлены и совершены Банцером И.Р. до вступления в законную силу соответствующих изменений», — написал зампрокурора.

Он попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение в суде. Зампрокурора при этом отметил, что согласен с доказанностью вины Банцера.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда согласилась с аргументами зампрокурора и постановила направить материалы дела на новое рассмотрение, а Банцера освободить из СИЗО.

В подкасте «Химия» Игорь Банцер рассказывает «Медиазоне», как жил до начала массовых протестов 2020 года и о том, как его задержали из-за танца в стрингах перед милицейской машиной.

     
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