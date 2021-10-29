Суд над анархистом Николаем Дедком продолжится спустя почти четыре месяца после перерыва на психолингвистическую экспертизу
Суд над анархистом Николаем Дедком продолжится спустя почти четыре месяца после перерыва на психолингвистическую экспертизу
29 октября 2021, 12:15
 
 
 
 
 

Судебный процесс над анархистом Николаем Дедком продолжится 3 ноября в 10:00 в Минском городском суде — спустя почти четыре месяца после объявления перерыва на проведение психолингвистической экспертизы, рассказал «Медиазоне» отец Дедка Александр.

Перерыв в процессе длился с 6 июля, когда судья Анастасия Попко назначила психолингвистическую экспертизу, на которую отправили около 20 постов из телеграм-канала анархиста.

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

По версии следствия, Дедок участвовал в акции протеста 23 августа в Минске, «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал в ладоши и выкрикивал лозунги.

Также обвинение считает, что анархист несколько лет администрировал «радикальный телеграм-канал», призывал к действиям против нацбезопасности Беларуси и «путем воздействия на сознание людей через интернет» распространял материалы, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Во время обыска на съемной квартире Дедка в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области силовики обнаружили и изъяли не менее трех «стеклянных бутылок с горюче-смазочными материалами». Согласно обвинению, анархист не закончил изготовление взрывных устройств, поскольку «не успел снабдить их приспособлением, обеспечивающим воспламенение.

В суде Дедок отказался признавать вину по всем статьям и рассказал, что при задержании его пытали сотрудники ГУБОПиК.

     
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