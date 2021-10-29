Суд признал «экстремистскими материалами» телеграм‑канал «Еврорадио»

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал издания «Еврорадио», сообщает телеграм-канал ГУБОП.

В телеграм-канале издания на момент публикации насчитывается 30 тысяч подписчиков.

Летом 2021 года министерство информации заблокировало сайт euroradio.pl издания «Еврорадио». Это зеркало основного сайта, который заблокировали в августе 2020 года.

2 июля совмин постановил закрыть в Беларуси корреспондентский пункт «Европейское радио для Беларуси».

Ранее Минская областная комиссия по оценке информпродукции на наличие в ней экстремизма нашла «инструкции по взрывному делу» в книге «Беларуская нацыянальная iдэя» редактора «Еврорадио» Змитра Лукашука.

Также Мининформ заблокировал сайты изданий Deutsche Welle, «Настоящего времени» и «Новага часу» за ссылки на «экстремистские материалы». После протестов 2020 года ведомство заблокировало сайты всех крупных независимых изданий. Некоторые СМИ и их телеграм-каналы, в том числе TUT.by, Zerkalo, «Кулуары KYKY», Tribuna, «Белсат» и другие, признаны «экстремистскими материалами».