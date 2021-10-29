В Борисове милиция задержала местного жителя, который из ревности угрожал своей жене гранатой

25 октября в Борисове милиция задержала 40-летнего местного жителя, угрожавшего своей жене гранатой, сообщает МВД. Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством (статья 186 УК).

«️Инцидент произошёл 25 октября около полуночи в одном из частных домов по улице Горького. Тем вечером семейная чета распивала спиртные напитки. В какой-то момент между парой произошел конфликт: мужчина вышел из дома на улицу, а вернулся уже с гранатой в руке», — пишет пресс-служба.

Как уточняет ведомство, борисовчанин угрожал жене взорвать гранату из ревности. В чем конкретно заключался конфликт между супругами, не сообщается. В это время в доме находились несовершеннолетние дети.

«Фигурант сел за кухонный стол напротив супруги и положил на стол предохранительное кольцо, сказав: "Вот кольцо, а вот граната" и зажав РГД в руке. Испуганная женщина позвонила своему знакомому, тот сообщил о случившемся в милицию», — добавляет МВД.

Прибывшая следственно-оперативная группа задержала мужчину, а позже милиционеры нашли на его приусадебном участке еще одну гранату и патроны.