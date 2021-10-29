Музыканта Irdorath Дмитрия Шиманского осудили на 3 года химии за участие в воскресном марше

Суд Заводского района Минска приговорили волынщика Дмитрия Шиманского из группы Irdorath к 3 годам химии за участие в воскресном марше 16 августа 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Судья Олег Коляда признал музыканта виновным в грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК).
По версии обвинения, 16 августа Шиманский вместе с музыкантами Петром Марченко, Юлией Юницкой (Марченко), Надеждой Калач, Владимиром Калачем, Антоном Шнипом «и другими неустановленными лицами» двигался в толпе, выкрикивал лозунги, перекрывал дорогу и громко хлопал руками.
Также волынщика обвинили в том, что он, находясь в толпе, «играл совместно с другими музыкантами на инструментах и исполнил музыкальную композицию, похожую на песню "Перемен" группы "Кино" на слова Виктора Цоя».
Прокурор запросила для музыканта 3 года химии. Ровно такое решение и вынес судья.
2 августа на даче под Минском сотрудники ГУБОПиК и СОБРа задержали 16 человек, среди которых были музыканты группы Irdorath. Часть из них, в том числе Дмитрия Шиманского, арестовали на 15 суток за неподчинение милиции (статья 24.3 КоАП). Вскоре против музыкантов возбудили уголовное дело о грубом нарушении порядка за участие в протестах 2020 года.
МВД считает, что «группа "волынщиков" неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием духовых инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан», а выступление музыкантов «усиливало протестное настроение участников».
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