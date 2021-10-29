Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров
Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров
29 октября 2021, 19:03
 
 
 
 
 

Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в FIAPF — Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, сообщает Фонд культурной солидарности.

По словам президента FIAPF Луиса Альберто Скалело, изменения, которые принесла с собой новая дирекция «Лістапада», может «иметь последствия в экосистемах других фестивалей, аккредитованных FIAPF». Организация пришла к выводу, что это нарушает ее принципы, и поэтому приостанавливает аккредитацию кинофестиваля в 2021 году.

27 августа Мингорисполком ликвидировал учреждение «Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн"», которое на протяжении 11 лет проводило фестиваль «Лістапад».

Ранее министерство культуры решило заменить организаторов фестиваля на киностудию «Беларусьфильм».

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей