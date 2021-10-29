Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров

Кинофестиваль «Лістапад» лишили аккредитации в FIAPF — Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, сообщает Фонд культурной солидарности.

По словам президента FIAPF Луиса Альберто Скалело, изменения, которые принесла с собой новая дирекция «Лістапада», может «иметь последствия в экосистемах других фестивалей, аккредитованных FIAPF». Организация пришла к выводу, что это нарушает ее принципы, и поэтому приостанавливает аккредитацию кинофестиваля в 2021 году.

27 августа Мингорисполком ликвидировал учреждение «Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн"», которое на протяжении 11 лет проводило фестиваль «Лістапад».

Ранее министерство культуры решило заменить организаторов фестиваля на киностудию «Беларусьфильм».