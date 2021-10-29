Тексты и высказывания философа Владимира Мацкевича отправлены на экспертизу; их проверят на разжигание вражды

Тексты и высказывания философа Владимира Мацкевича отправлены на экспертизу, которая установит, нет ли в них признаков разжигания вражды и розни, сообщается на странице Мацкевича в фейсбуке, созданной командой его единомышленников.

Команда уточнила «Медиазоне», что тексты отправлены на экспертизу еще 27 октября.

Философа и методолога Владимира Мацкевича подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа у него изъяли все электронные устройства и некоторые документы, а самого Мацкевича задержали и поместили под стражу в СИЗО.

13 августа обыск прошел и у адвоката Мацкевича Дмитрия Лозовика. Вскоре он уехал из страны. От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.