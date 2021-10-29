Адвокаты Геннадия Можейко не могут попасть к нему с 11 октября

Адвокаты журналиста Геннадия Можейко, который находится в СИЗО Жодино по обвинению в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), не могут попасть к нему с 11 октября, сообщает Sputnik.

Как добавляет издание, жалобу на недопуск к своему клиенту защитники подали еще неделю назад, но до сих пор не получили ответа. Кому именно жаловались адвокаты, Sputnik не уточняет.

По словам одного из адвокатов, администрация СИЗО не взяла у родителей журналиста передачу, мотивировав отказ «дисциплинарным карантином». Защитники виделись с Можейко всего дважды — 4 и 11 октября.

«За все это время они виделись только два раза. И то со следователем. То есть никакого личного общения. Они даже не могут объяснить ему, как правильно себя вести. В первый раз они встретились 4 октября, когда Гене избирали меру пресечения, и 11 октября, когда прошло десять суток, как его задержали. Он тогда смог вкратце передать, что ему нужно из вещей», — рассказывала мать журналиста Ирина.

С момента задержания Можейко родители дважды передавали ему лекарства; другие вещи в СИЗО не приняли, мотивируя отказ «карантином».

«При чем тут карантин? В трусах приедет ковид? Ручку и бумажку нельзя, потому что они заражены? Почему он так долго длится? Никто никакой информации не дает. Карантин, как правило, 14 дней. С момента, когда его перевели Жодино, прошло уже 18 дней и никаких объяснений, когда он закончится, нет. Видимо, пока не уйдет ковид, а это, наверное, с нами навсегда», — приводила «Комсомольская правда» слова матери журналиста.

Корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко — автор статьи об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Журналиста задержали 1 октября, после чего предъявили обвинение по делу о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).