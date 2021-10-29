В Москве полиция задержала гомельчанина, оказавшегося в розыске; в сентябре прошлого года он участвовал в марше протеста

Утром в Москве полиция задержала гомельчанина Михаила Зубкова, который находится в розыске — известно, что он участвовал в марше протеста в сентябре прошлого года, сообщает Naviny.by со ссылкой на «Белапан».

Сейчас Зубков находится в местном отделении полиции, сообщили «Белапан» его родственники.

Как уточняет Naviny.by, в сентябре прошлого года Зубков участвовал в марше в Гомеле, после чего его задержали сотрудники ОМОНа. Тогда гомельчанин провел 15 суток в ИВС — по какой статье, издание не уточняет.

По словам родственников, больше претензий к Зубкову у силовиков не было, и он уехал на работу в Москву.

«В августе к жене и матери Михаила пришла милиция — были обыски, искали и его самого. Потом жену вызывали в СК. Следователь показала ей фотографии с марша и объяснила, что ее муж подошел к сотруднику ОМОН "ближе, чем положено", и что у Михаила на фото было красное лицо. Это значит, "он готов был броситься на сотрудника ОМОН"», — рассказали родные задержанного.

По предварительной информации, на Зубкова завели уголовное дело о насилии над сотрудником милиции (статья 364 УК), добавляет издание.