МВД признало «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, сообщает пресс-служба ведомства.

Суммарно на три телеграм-канала подписаны 1,462 миллиона аккаунтов. NEXTA и NEXTA-Live суд внес в список экстремистских материалов в октябре прошлого года. Через месяц список пополнил и канал LUXTA.

Во время августовских протестов 2020 года на созданный журналистом Степаном Путило канал Nexta Live в телеграме подписались более двух миллионов человек. В ноябре СК объявил Путило в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статьи 293 и 342 УК) и возбуждении вражды «против представителей власти и правоохранителей» (часть 3 статьи 130 УК). Обвинений в терроризме ему не предъявляли, но уже 19 ноября КГБ включил создателя Nexta в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее экстремистскими формированиями признали инициативу «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны» и «Ждановiчы сення», а также чаты «Кибер-сливы» и «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.