Гомельчанин поджег машину прохожего, который не разрешил погладить свою собаку

Ночью 22 октября в Гомеле местный житель поджег машину прохожего, с которым перед этим подрался из-за того, что тот не разрешил его девушке погладить собаку, сообщает МВД.

«️Владелец автомобиля рассказал, что накануне вечером занимался ремонтом. Рядом гуляла его собака, которую захотела погладить проходившая мимо женщина. Хозяин пса запретил это сделать, что послужило причиной потасовки с кавалером гомельчанки. Через несколько часов после конфликта вспыхнула машина», — пишет пресс-служба ведомства.

Позже минская милиция задержала 39-летнего гомельчанина, который подрался с владельцем автомобиля. Он стал подозреваемым по делу об умышленном повреждении имущества (статья 218 УК).