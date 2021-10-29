Минчанина осудили за оскорбление милиционера, который упал на пикете в Гродно во время задержания Тихановского

Суд Советского района Минска приговорил 57-летнего Андрея Василевского к 2,5 годам домашней химии за оскорбительный комментарий в адрес сотрудника МВД (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Беларуса признали виновным в оскорблении милиционера Владимира Козловского, который упал на землю во время потасовки 29 мая 2020 года в Гродно на избирательном пикете по сбору подписей. Через несколько минут после этого задержали политика Сергея Тихановского.

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По версии следствия, 30 мая 2020 года Василевский оставил комментарий со словом «мразь» в «Одноклассниках» под постом активистки Ольги Карач. Лингвистическая экспертиза признала комментарий оскорбительным.

Обвиняемый месяц находился под стражей. Из-за проблем с сердцем он имеет II группу инвалидности. На суде Василевский признал вину и раскаялся: «Да, я погорячился».

На тот момент потерпевший Козловский работал старшим участковым, теперь он начальник штаба УВД Ленинского района Гродно; силовик дал показания по скайпу. «30 мая, находясь в больнице, около 10:00 на мой мобильный телефон в различных сетях в течение часа пришло более тысячи оскорблений, угроз применения насилия, как в отношении меня, так и в отношении моих родных и близких. После чего я заблокировал все страницы во всех соцсетях», — рассказал милиционер.

По его словам, комментарий обвиняемого оскорблял его «как сотрудника милиции, как представителя власти, носил негативный характер и оценку действий».

Правозащитники отмечают, что Козловский затруднился выделить комментарий Василевского среди других и объяснить, какие нравственные страдания тот ему причинил, поэтому зачитал заранее подготовленный текст.

Прокурор Владимир Рябов запросил для Василевского 2,5 года домашней химии. Как стало известно на суде, обвиняемый был ранее судим: в 2004 году его по делу о хулиганстве приговорили к году колонии. Он отбыл это наказание полностью, однако позже дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. «И вот эта обида, несправедливость и те страдания, которые пережил в местах лишения свободы, зная, что он ни в чем невиновен, повлияли на его побуждение оставить данный комментарий», — сказал адвокат Василевского.

Судья Александр Волк согласился с предложением прокурора, а также постановил взыскать с Василевского в пользу милиционера 1 500 рублей в счет компенсации морального вреда.