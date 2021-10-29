Спецпредставитель США: власти Беларуси закрыли офисы USAID и вынуждают посольство уволить более 20 сотрудников

20 октября беларуские власти принудительно закрыли офисы отдела по связям с общественностью посольства и агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске. Теперь посольство вынуждено уволить более 20 сотрудников, следует из заявления специального представителя США по Беларуси Джули Фишер.

По мнению Фишер, «эти действия отражают глубокую обеспокоенность властей Беларуси ролью дипломатии, связей между людьми и независимого гражданского общества». Эти действия с беларуской стороны, по ее словам, не заставят посольство отказаться от работы по «информированию и взаимодействию с людьми, которая приносила пользу беларускому народу и способствовала развитию отношений между гражданами наших стран»

«Я испытываю глубокое чувство благодарности ко всем коллегам в Посольстве США в Минске и всем партнерам в Беларуси», — подчеркнула спецпредставительница.

USAID объявляет своей миссией сотрудничество для ликвидации крайней бедности и развитие «жизнеспособных демократических обществ при улучшении собственной безопасности и благосостояния».

В Беларуси деятельность USAID, согласно информации на сайте отдела, направлена на «содействие трансформации страны в демократическое рыночно-ориентированное государство».

Исправлено в 14:53. В первоначальном заголовке говорилось о закрытии офисов посольства США, а не USAID.