За сутки польские и литовские пограничники не пропустили 622 мигранта с территории Беларуси

За прошедшие сутки польские пограничники не пропустили 511 мигрантов, нелегально следовавших с территории Беларуси, и задержала 13 из них, сообщает польская погранслужба.

28 октября польское ведомство не пропустило в страну 575 человек, за сутки до этого — еще 537 мигрантов.

Литовские пограничники сообщают, что за последние сутки развернули обратно в Беларусь 111 мигрантов. Они утверждают, что ночью в течение пяти минут с беларуской стороны доносились звуки выстрелов и в разное вермя были выпущены пять сигнальных ракет.

Также литовское ведомство отмечает, что количество мигрантов более чем удвоилось: за октябрь пограничники не пропустили в Литву 2 245 человек, а за сентябрь — 981.

С начала 2021 года поток мигрантов, нелегально прибывающих на территорию Литвы, Польши и Латвии через Беларусь, вырос в десятки раз. Власти соседних страх подозревают Беларусь в пособничестве незаконной миграции.