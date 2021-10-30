Задержана представитель телеканала «Белсат» Ирина Славникова

Задержана официальный представитель «Белсата» в Беларуси Ирина Славникова, сообщает сам телеканал.

Журналисты утверждают, что в ночь на 30 октября Славникова прилетела в Минск из Египта, но приехавшие встречать родственники ее так и не дождались.

Замдиректора телеканала в своем фейсбуке написал, что журналистку задержали вместе с мужем.

Позже в советском РУВД Минска отцу Славниковой сказали, что она и ее муж Александр Лойко находятся в изоляторе на Окрестина, пишет телеканал. Их задержали сотрудники Первомайского РУВД за административное правонарушение, однако какое именно — не уточняется.

Ранее Ирину Славникову задерживали вечером 9 августа 2020 года в Минске.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках.

Обновлено в 16:15. Добавлена информация о местонахождении Ирины Славниковой и ее мужа.