Инженера «Белтелекома» в Могилеве задержали по статье о разжигании розни; ему вменяют слив данных силовиков

28 октября системного инженера «Белтелекома» в Могилеве Дмитрия Кохановского задержали на работе в рамках уголовного дела о разжигании розни и вражды (часть 3 статьи 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кохановскому вменяют слив данных силовиков в телеграм-каналы, признанные «экстремистскими». Следствие утверждает, что таких эпизодов было 46.

Могилевские правозащитники утверждают, что, по мнению ГУБОПиК, задержанный имел доступ к базам данных оператора и «извлекал из базы личные данные силовиков, госслужащих, судей». Вечером 29 октября они сообщили, что Кохановского перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.