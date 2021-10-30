ГПК утверждает, что обнаружил труп мигранта на границе с Польшей

29 октября на беларуско-польской границе пограничники обнаружили группу беженцев из Сирии и Ирака, возле которых на земле лежал труп мужчины, сообщает Госпогранкомитет.

Следственный комитет уточняет, что погибший — 25-летний гражданин Ирака, а его тело нашли возле пограничной заставы «Токари». Ведомство утверждает, что рядом с погибшим находились семь иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок.

ГПК передает со слов беженца, что группа находилась в Польше, а один из мужчин болел диабетом и нуждался в инсулине. «Однако польские правоохранители, задержавшие иностранцев, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали с целью устрашения», — утверждает ведомство. После смерти гражданина Ирака группу «насильно доставили к границе», где польские пограничники «разрезали заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу».

Также беларуское ведомство сообщает, что с группой беженцев вытеснили двух иностранцев с документами, выданными «компетентными органами Германии», которые помогали людям, «попавшим в сложную ситуацию».

В августе Госпогранкомитет сообщал об умершем на беларуско-литовской границе иракце. 19 сентября беларуские пограничники утверждали, что нашли труп 39-летней гражданки Ирака, а польская погранслужба обнаружила в приграничной зоне на своей стороне три тела.

7 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщали о трупе 29-летнего гражданина Шри‑Ланки, который обнаружили в Беларуси недалеко от границы с Литвой. Спустя неделю польские полицейские нашли на границе с Беларусью тело мужчины, при котором были документы 24-летнего гражданина Сирии.

С начала 2021 года поток мигрантов, нелегально прибывающих на территорию Литвы, Польши и Латвии через Беларусь, вырос в десятки раз. Власти соседних страх подозревают Беларусь в пособничестве незаконной миграции.