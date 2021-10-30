Журналиста Дениса Ивашина обвиняют в измене государству

Журналисту Денису Ивашину, находящемуся под стражей по обвинению во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК), вменяют также измену государству (часть 1 статьи 356 УК), следует из ответа на запрос в КГБ, который его жена Ольга предоставила «Медиазоне».

Часть статьи, вменяемая Ивашину, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В сентябре жена Ивашина рассказывала, что журналисту предъявили новое обвинение по «особо тяжкому преступлению», однако конкретная статья УК на тот момент была неизвестна.

Журналиста задержали по уголовному делу 12 марта. Силовики провели обыск в его квартире и на даче, а также дома у его 95-летней бабушки.

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования.