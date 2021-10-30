В Беларуси перестал открываться сайт российского информагентства Regnum

В Беларуси у абонентов как минимум двух интернет-провайдеров («Белтелеком» и МТС) перестал открываться сайт российского информационного агентства Regnum, сообщают читатели «Медиазоны».

Вечером 29 октября информагентство писало, что беларуские пользователи «Белтелекома» при попытке зайти на сайт видят уведомление о блокировке по решению Мининформа.

28 октября Мининформ заблокировал доступ сразу к трем изданиям (Deutsche Welle, «Настоящее время», «Новы час»)» за «распространение гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими».

2 февраля 2018 года минский суд приговорил троих авторов Regnum — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года за «разжигание вражды» (часть 3 статьи 130 УК). Согласно выводам Республиканской экспертной комиссии, в своих материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси и оскорбительно высказывались о беларуском народе, его истории, культуре и языке.