Суд отправил бывшего следователя в колонию на 1,5 года за участие в четырех прошлогодних маршах

29 октября суд Заводского района Минска назначил 1,5 года колонии 32-летнему бывшему следователю Алексею Зикееву, сообщает «Вясна».

Судья признала экс-силовика виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сопряженном с неповиновением милиции, которое привело к нарушению работы транспорта.

По материалам дела, Зикеев участвовал в протестных маршах в Минске 16, 23, 30 августа и 6 сентября 2020 года. Он нарушал порядок, хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги и мешал движению транспорта, передает «Вясна» позицию обвинения.

Адвокат в судебных прениях отметил, что у стороны обвинения нет доказательств вины его подзащитного, кроме четырех селфи с маршей на телефоне Зикеева.

«За то время, что я нахожусь в СИЗО, я пришел к выводу, что нет ничего дороже семьи — никакие деньги, ничего. У меня есть только одна просьба: не лишать меня свободы, чтобы я смог вернуться к своей семье, воспитывать ребенка, и мне не пришлось бы объяснять ему, почему папы не было дома. И просто продолжать дальше быть гражданином своей страны. Я ничего никому плохого не сделал, я всегда помогал», — приводит «Вясна» цитату из последнего слова Зикеева.

Судья Анжела Костюкевич назначила бывшему следователю 1,5 года колонии, столько же запрашивал прокурор.

Алексея Зикеева задержали 17 июня 2021 года. В прошлом году он входил в штаб претендента в кандидаты на президентских выборах Валерия Цепкало. До 2017 года Зикеев работал в Следственном комитете.

8 октября суд Центрального района Минска приговорил бывшего сотрудника Следственного комитета Егора Вершинина к 2 годам колонии за участие в маршах в Минске 23 и 30 августа 2020 года. В суде в качестве свидетеля допрашивали бывшего следователя Евгения Юшкевича, также обвиняемого в грубом нарушении порядка, но на марше 16 августа.