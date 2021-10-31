В ТЦ «Галерея Минск» на фудкорте умер гражданин Ирака

На фудкорте в торговом центре «Галерея Минск» умер гражданин Ирака, сообщает «Белта».

«Сегодня днем в торговом центре "Галерея" скончался 35-летний гражданин Ирака, прибывший на территорию Республики Беларусь 20 октября текущего года. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа», — цитирует агентство представительницу УСК по Минску Екатерину Гарлинскую.

Первым о смерти посетителя фудкорта сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай». Чуть позже эту информацию изданию Sputnik подтвердили в милиции.

По данным «Белта», погибший был 35-летним гражданином Ирака. По информации издания, он сидел со своими знакомыми за столиком в кафе. Ему стало плохо, он упал. Очевидцы вызвали скорую, но иракец умер.