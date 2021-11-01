Суд в Бресте назначил 6 лет колонии бывшему майору милиции, который похитил со штрафстоянки три автомобиля и мотоцикл

Суд Московского района Бреста приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего майора милиции Андрея Райкова, обвиняемого по статьям о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 209 УК) и превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 246 УК), сообщает «Першы рэгiён»

Ему назначен штраф в размере 400 базовых величин.

По версии обвинения, 42-летний милиционер завладел тремя автомобилями «Ауди» и мотоциклом «Субару» на общую сумму 12 971 рублей, которые хранились на стоянке на улице Янки Купалы. Обвиняемый показывал работникам стоянки документы за подписью «якобы должностных лиц ОВД», дающие ему право забрать машины для следственных действий. Как выяснилось, все подписи он подделывал. Машину и мотоцикл майор вывез и спрятал на участках своих друзей в Брестском районе.

Бывший сотрудник в суде признал вину и объяснил свой поступок тяжелой болезнью жены, из-за которой ему срочно понадобились деньги. По его словам, автомобили были найдены в лесу без водителей и находились на стоянке более четырех лет, потому он решил, что они никому не нужны.

«Одну машину я успел разобрать полностью, одну частично, еще одна осталась нетронутой, как и мотоцикл. Изначально я планировал продать все по запчастям, однако, дав объявление в интернете, за два месяца не получил ни одного отклика», — рассказывал в суде брестчанин.