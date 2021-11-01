Представительницу «Белсата» Славникову и ее мужа арестовали на 15 суток за «распространение экстремистских материалов»
Представительницу «Белсата» Славникову и ее мужа арестовали на 15 суток за «распространение экстремистских материалов»
Преследование журналистов
1 ноября 2021, 15:18
 
 
 
 
 

Суд Первомайского района Минска арестовал официальную представительницу телеканала «Белсат» Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко на 15 суток по обвинению в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), сообщает «Вясна».

Как пишет «Вясна», Лойко осудили за репосты трех статей «Белсата» в фейсбуке за 2017, 2018 и 2019 года.

30 октября Ирину Славникову, прилетевшую в Минск из Египта, задержали вместе с ее мужем.

Позже в Советском РУВД Минска отцу Славниковой сказали, что задержанные находятся в изоляторе на Окрестина. За какое именно административное правонарушение задерживали Славникову и Лойко, на тот момент не уточнялось.

Ранее Ирину Славникову задерживали вечером 9 августа 2020 года в Минске.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках. 27 июля телеканал и его соцсети суд признал экстремистскими материалами.

Обновлено в 15:47. Добавлена информация об аресте Славниковой.

     
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