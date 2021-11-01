Полиция Германии за месяц зарегистрировала более 5 тысяч мигрантов, незаконно въехавших в страну; они связаны с Беларусью

За октябрь немецкая полиция зарегистрировала 5 285 мигрантов, незаконно въехавших в страну; все они связаны с Беларусью, сообщает федеральная полиция Германии.

Основным местом въезда мигрантов полицейские называют границу с Польшей.

«В текущем году федеральная полиция уже выявила в общей сложности 7 832 факта незаконного въезда на территорию страны, имеющих какое-либо отношение к Беларуси», — утверждает пресс-служба ведомства.

За прошедшие выходные полицейские задержали на границе с Польшей 597 мигрантов, прибывших через Беларусь. В основном это граждане Ирака — 391 человек, а также граждане Сирии, Ирана и Афганистана.

«В большинстве случаев в их паспортах были проставлены беларуские визы или беларуские въездные штампы. Из 597 человек шесть человек имели положительный результат на COVID-19», — уточняет полиция.