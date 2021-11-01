Суд направил на принудительное лечение гомельчанина, у которого развилось психическое расстройство после избиения в РОВД

Суд Советского района Гомеля направил местного жителя Юрия Прохоренко, обвиняемого по трем уголовным статьям об оскорблении должностных лиц (статья 368, статья 369 и статья 391 УК) на принудительное психиатрическое лечение, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд решил, что, поскольку Прохоренко имеет психическое расстройство и не может в данный момент отбывать наказание, к нему следует применить принудительные меры лечения в стационаре.

Как уточняет «Вясна», потерпевшими по делу проходит 23 человека — это сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи и Александр Лукашенко. По версии обвинения, Прохоренко с декабря 2020 по апрель 2021 года оставлял в их адрес оскорбительные комментарии — в том числе в телеграм-чате «Деанон» и телеграм-канале «Каратели Беларуси».

Сам обвиняемый на судебных заседаниях не присутствует, в роли законного представителя выступает его отец Сергей Прохоренко. По словам родственников, молодой человек в депрессивном состоянии, страдает от панических атак. За время нахождения в СИЗО он похудел более чем на 35 килограмм, добавляет «Вясна».

11 августа 2020 года Юрия Прохоренко задержали в Гомеле, затем избили в Новобелицком РОВД, а позже обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии и арестовали на 12 суток, пишут правозащитники. на третий день ареста его освободили.

Как показала экспертиза, на фоне задержания и избиения, а также уголовного преследования, у Прохоренко развилось психическое расстройство.

По словам Сергея Прохоренко, его сын работал грузчиком и был аполитичен, а 11 августа 2020 года Юрия задержали в центре города, когда он возвращался домой с прогулки.