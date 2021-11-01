В Светлогорске мужчина угрожал ножом родственнику и соседям, а после запрыгнул на капот милицейской машины

Утром 31 октября в Светлогорске 32-летний местный житель ходил по улице с ножом, угрожая родственнику и соседям, а после запрыгнул на капот милицейской машины, прибывшей на вызов, и разбил стекло. Видео случившегося опубликовал канал Департамента охраны.

Против светлогорца возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК). Во время случившегося он был трезв, причину своего поступка объяснить не смог, пишет милиция. После инцидента его госпитализировали.