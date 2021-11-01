Жителя Сморгони осудили на два года химии за комментарий «скотина лысая» под фото начальника РОВД

29 октября суд Сморгонского района приговорил местного жителя Дмитрия Дудойтя к 2 годам химии за комментарий под фото начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова, в котором он назвал силовика «скотиной лысой» и «х... конченым», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дудойтю вменили оскорбление представителя власти (статья 369 УК). Согласно обвинению, 21 июня 2020 года он оставил свой комментарий под постом активистки Ольги Карач в «Одноклассниках» с фотографией Кулешова и текстом «Это я отдал приказ задерживать, избивать и душить мирных демонстрантов и журналистов в Ганцевичах».

Полный комментарий Дудойтя выглядел так: «Скотина лысая, скоро придет наше время, х... конченый!». Судебная лингвистическая экспертиза установила, что в нем содержится негативная оценка Кулешова, выраженная в ненормативной форме.