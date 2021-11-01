«Кибер‑Партизаны» сообщили о взломе внутренней почтовой системы МВД

Анонимная группа хакеров «Кибер-Партизаны» заявила о взломе внутренней почтовой системы МВД.

К сообщению о взломе хакеры прикрепили несколько скриншотов, как утверждается, почтовой системы милиции, в том числе часть списка писем и пояснительную записку к оперативной сводке.

Утром «Кибер-партизаны» сообщили о взломе базы данных беларуского Фонда социальной защиты населения. Хакеры выложили семь скриншотов с фотографиями пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, ведущего СТВ Григория Азаренка, бывшего главы Федерации хоккея Дмитрия Баскова, главы «Белтелерадиокомпании» Ивана Эйсмонта и еще нескольких человек. Под этими фотографиями располагаются таблицы, в которых указаны паспортные данные, адреса и место работы.

Анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» в разное время брала на себя ответственность за взлом сайтов управделами президента, академии МВД и системы ЕРИП, публиковала данные сотрудников МВД и утверждала, что получила доступ к ведомственной базе с записями о 40 тысячах задержанных.

Последней на сегодня громкой публикацией «Кибер-Партизан» стала прослушка переговоров силовиков, в которых обсуждается, как создать невыносимые условия для задержанных участников протеста, но «в рамках действующего законодательства» — их предлагалось помещать в одну камеру с бездомными, выдавать рваные матрасы и обрабатывать хлоркой.

21 октября МВД признало телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы» экстремистским формированием.