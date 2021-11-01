18‑летнего минчанина обвиняют в сбыте метадона, после употребления которого умер 17‑летний подросток

18-летнего жителя Минска обвиняют в незаконном сбыте наркотиков (часть 3 статьи 328 УК) и сбыте наркотиков, повлекшем смерть человека (часть 5 статьи 328 УК) из-за продажи метадона двум подросткам 16-ти и 17-ти лет, после употребления которого последний умер в больнице, сообщает Следственный комитет.

По материалам уголовного дела, 7 июля двоих несовершеннолетних доставили в одну из минских больниц с признаками отравления психоактивными веществами. Обнаружив в крови у одного из них метадон, медики обратились в милицию. 15 августа один из подростков, 17-тилетний парень, умер, не приходя в сознание. По заключению экспертов, причиной смерти стало острое отравление метадоном.

Обвинение в сбыте предъявили 18-летнему минчанину, который работает в кафе быстрого питания. При обыске у него дома нашли «приспособление для курения» и банку с марихуаной.

Обвиняемый минчанин находится под стражей, уточняет СК. Наказание по части статьи 328 УК о сбыте, повлекшем смерть человека — от 12 до 25 лет лишения свободы.