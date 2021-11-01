Суд назначил год колонии за нарушение надзора анархисту Сергею Романову, обвиняемому в терроризме

Суд в Гомеле назначил год колонии анархисту Сергею Романову по обвинению в несоблюдении требований превентивного надзора (статья 421 УК), сообщает телеграм-канал «АЧК-Беларусь». В расписании на сайте электронного судопроизводства указано, что дело рассматривал суд Железнодорожного района Гомеля.

Когда против анархиста начали дело о несоблюдении надзора, неизвестно.

Отмечаться в милиции Романов должен был с лета 2019 года, когда вышел из колонии. В середине августа 2020 года он отбывал 15 суток административного ареста за неявку в милицию по повестке и неповиновение должностному лицу.

В 2014 году Сергея Романова осудили по делу о перевозке взрывчатки. Активист настаивал, что нашел пакеты, когда возвращался с рыбалки, об их содержимом не знал, но предполагал, что там что-то запрещенное и потому взял пакеты с собой, чтобы самому занести в милицию. Он надеялся, что тогда его амнистируют по первому делу о хранении 14 грамм пороха.

Анархистов Сергея Романова, Дмитрия Дубовского, Игоря Олиневича и Дмитрия Резановича задержали в конце октября 2020 недалеко от беларуско-украинской границы. КГБ предъявил анархистам обвинение в терроризме (часть 2 статьи 289 УК) и незаконном обороте оружия (часть 2 и 4 статьи 295 УК). Дмитрия Дубовского и Игоря Олиневича дополнительно обвиняют в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия или взрывных устройств (часть 1 статьи 333-1 УК).

Расследование дела против них завершено, материалы переданы в Минский областной суд.