Задержанную представительницу «Белсата» Ирину Славникову обвиняют в «распространении экстремистских материалов»

Официальную представительницу телеканала «Белсат» Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко, задержанных 30 октября, обвиняют в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), сообщает телеканал.

Заседание по их делу назначено на 14:00 в суде Первомайского района Минска.

30 октября в Славникову, прилетевшую в Минск из Египта, задержали вместе с ее мужем.

Позже в советском РУВД Минска отцу Славниковой сказали, что задержанные находятся в изоляторе на Окрестина. За какое именно административное правонарушение задерживали Славникову и Лойко, на тот момент не уточнялось.

Ранее Ирину Славникову задерживали вечером 9 августа 2020 года в Минске.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках.